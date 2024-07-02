Жена российского миллиардера показала внешность без макияжа

37-летняя российская модель Елена Перминова показала лицо без макияжа на видео

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала лицо без макияжа. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в зеленом топе и с уложенными волнами распущенными волосами, которые она разделила на прямой пробор. Знаменитость позировала в ванной комнате, демонстрируя естественную внешность без косметики.

При этом она рассказала подписчикам о косметической продукции, помогающей ей защищать кожу от солнца. «Если средство неправильно подобрано, я буду через два часа как жираф, потому что у меня очень активная пигментация и пятна начинают появляться везде», — отметила автор видео.

В марте Елена Перминова показала целлюлит на фото и раскрыла правду о пластике.