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10:21, 20 марта 2024Ценности

Модель Перминова показала целлюлит на фото и раскрыла правду о пластике

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала несовершенства тела на фото и раскрыла правду о пластических операциях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась в сторис скриншотом из видео, на котором, повернувшись спиной к камере, продемонстрировала фигуру в платье длины мини. На размещенном кадре видно, что на задней поверхности бедра Перминовой присутствует целлюлит. «Целлюлит есть у всех и это нормально! Сейчас напишете, что это фотошоп», — подписала она снимок.

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Кроме того, знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков о том, делала ли она ринопластику. «Давайте раз и навсегда закроем эту тему. Ни одной пластической операции на лице у меня нет! — заявила Перминова. — Кроме диастаза. На старых фото у меня был постоянный отек от молочных продуктов».

Также звезда уточнила, что до беременности не обладала пышными формами. «В интернете полно фотографий "Перминова до пластической операции", но к реальности это не имеет никакого отношения», — отметила она.

Ранее Елена Перминова оценила свою внешность 20-летней давности фразой «три пера на голове». Тогда модель рассказала, что во времена юности и знакомства со своим супругом не считала себя красивой.

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      Карина Черных
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