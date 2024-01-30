Молодежь панически боится 30-летия. Почему она помешалась на омоложении, но все равно выглядит старше своих лет?

«Зумеры панически боятся 30-летия» — гласит заголовок одного из десятков материалов о главных страхах поколения Z. Молодежь, и даже подростки, массово применяют антивозрастные процедуры из-за страха появления признаков старения на лице. В стороне не остались и вездесущие тиктокеры — тысячи школьников записывают ролики на тему: «Что я делаю для того, чтобы замедлить старение в 14 лет». Но, несмотря на озабоченность внешностью, 20-летние все равно выглядят старше 30-летних миллениалов, считают врачи. Почему зумеры помешались на омоложении — разбиралась «Лента.ру».

Зумеры выглядят старше миллениалов из-за помешательства на косметологии

«Зумеры, в отличие от миллениалов, начали пользоваться благами косметологии слишком рано, а чрезмерное (чаще всего и ненужное) применение филлеров и ботокса в молодом возрасте безвозвратно влияет на естественное строение лица. Поэтому они нередко выглядят старше представителей предыдущих поколений», — объясняет косметолог, работающий со знаменитостями, Раша Рахшани-Могадам.

По словам врача, миллениалы более комплексно подходят к своему здоровью и ведут правильный образ жизни, что в том числе позитивно сказывается и на их внешности. А молодежь предпочитает бороться с морщинами, лишним весом и другими несовершенствами более быстрыми и легкими способами — косметикой и пластикой.

Хештег #antiaging («против старения») на платформе TikTok набрал 7,9 миллиарда просмотров, а хештег «ботокс» — 10,2 миллиарда просмотров

Среди процедур, которые в последние годы стали особенно популярны у молодых женщин, — тейпы для разглаживания морщин и инъекции «детского ботокса». По данным аналитической платформы Trendalytics, количество поисковых запросов на тему ботокса, филлеров и ретинола в 2023 году возросло на 63 процента по сравнению с 2022 годом.

Проблема в том, что после того, как человек вступает на путь «улучшайзинга», трудно вернуться обратно к полностью естественному образу. Дермальные филлеры и инъекции ботокса в любом случае навсегда меняют черты лица Раша Рахшани-Могадам косметолог, работающий со знаменитостями

Жертвой чрезмерного введения филлеров стала любимица зумеров — телезвезда Кайли Дженнер. В конце января молодую знаменитость сравнили с 55-летней женщиной из-за одутловатости ее лица, а также заломов и морщин на коже. Тогда косметологи Салина Зимри и Махса Салеки предположили, что Дженнер преобразилась как раз из-за переизбытка филлеров в области под глазами.

Молодежь раньше стареет из-за неправильного ухода

Косметология — не единственный тренд у зумеров. Популярностью пользуется и уходовая косметика, направленная на омоложение кожи. И девушки, и парни всеми способами пытаются заранее предотвратить появление первых признаков старения на лице — в дело идут маски, серумы, кремы и тоники с антивозрастными свойствами и SPF-защитой.

Фото: Marina Demeshko / Shutterstock / Fotodom

Интерес молодежи к подобной косметике объясняется тем, что ее легче использовать инфлюэнсерам, которые оказывают влияние на свою аудиторию. Сейчас трудно найти знаменитость, которая не имеет собственного косметического бренда. Вслед за Кайли Дженнер, компания которой принесла ей многомиллионное состояние, средства по уходу за собой начали продавать и другие звезды A-листа.

Дженнифер Лопес владеет брендом JLo Beauty, Рианна — Fenty Beauty, Ким Кардашьян — KKW Beauty / SKKN, а Хейли Бибер создала марку Rhode

Подражая кумирам, зумеры скупают антивозрастную косметику, которая чаще всего им даже не нужна. Ведь средства должны соответствовать не только типу кожи, но и подходить по возрасту. По словам косметологов, подобная тактика часто имеет обратный эффект — молодые покупатели либо тратят деньги впустую, либо вместо желаемого предотвращения визуальной старости только быстрее приближают себя к ней.

У кожи молодых людей и так хорошая регенеративная способность, поэтому кожа не нуждается в активных антивозрастных компонентах. Подбор средств должен осуществляться в соответствии с процессами, протекающими в коже. Могу порекомендовать придерживаться рекомендаций на упаковке и выбирать крем по своему возрасту Мария Блинова дерматолог

На преждевременное старение зумеров влияет и их образ жизни

Помешательство на косметике и чрезмерном уходе — не единственные причины преждевременного старения молодежи. Среди других факторов, которые пагубно влияют на внешний вид зумеров, специалисты выделяют стресс, плохую экологию и вредные привычки. Миллениалы, которых часто называют «поколением хорошего самочувствия», пьют и курят меньше, чем любое другое поколение.

Что касается курения, люди до 25 лет намного чаще пользуются вейпом и другими электронными сигаретами. А вероятность преждевременного старения лица у курильщиков увеличивается втрое, отмечают медики.

Рианна в рекламе собственного бренда Fenty Beauty Кадр: @badgalriri

По словам косметолога Амиш Патель, 20-летние беспечно относятся и к своему питанию, отдавая предпочтение фастфуду, газировкам и жирной пище. «Подобные пищевые привычки, курение, пренебрежение SPF-защитой и нелюбовь к спорту однозначно приводят к преждевременному старению вопреки возрасту. Здесь не поможет никакой дорогостоящий уход», — поясняет эксперт.

Доктор Росс Перри напоминает и о неугасающем тренде у молодежи к загару, которого они добиваются с помощью соляриев и долгого пребывания на шезлонгах. Обе привычки не только увеличивают риск развития онкологии, но и влияют на появление пигментных пятен и мелких морщин на коже.

Почему зумеры боятся старения?

«Поколение Z не видит свою жизнь после 30 лет. 20-летние не могут смириться с тем фактом, что они постареют и станут "непривлекательными ведьмами". Некоторые говорят, что не беспокоятся о здоровом питании, экономии денег или карьере, поскольку видят свою жизнь после 30 как долгий, бессмысленный, удручающий спуск к дому престарелых и смерти», — озвучила мысли своих молодых коллег блогерша, относящаяся к поколению Y.

Почему молодым людям (в том числе подросткам) присущ такой пессимизм? Старшее поколение вновь обвиняет во всем социальные сети. По мнению миллениалов и бумеров, насмотревшись на отретушированные фотографии знаменитостей, зумеры ринулись к косметологам и хирургам с желанием выглядеть так же. К тому же поколение Z буквально выросло с гаджетами в руках, а вечный скроллинг идеальных фото в соцсетях только подкрепил их неуверенность в себе.

Тренды, несомненно, влияют на зумеров. Молодое поколение любит повторять за своими кумирами — если один блогер будет постоянно показывать свои макияжи, то их зрители начнут делать такие же. И я говорю об огромном количестве косметики, которая негативно влияет на кожу Софи Шоттер врач-косметолог

Пластический хирург Пол Нассиф при этом видит проблему в повальном применении фильтров и фотошопа. «Вместо того чтобы приносить фотографии знаменитостей, поколение Z все чаще приходит на консультации со своими снимками с уже наложенными на них фильтрами. Пластика для них — способ приблизиться к нереалистичному идеалу», — заявляет он.

«Это довольно противоречивое поколение. С одной стороны, они трубят о бодипозитиве и аутентичности, а с другой стороны — зумеры очень сосредоточены на борьбе со старением. Молодые люди используют фильтры и неумолимо пытаются достичь мнимого совершенства», — объяснила тенденцию Кристина Нуньес, соучредитель фонда True Beauty Ventures, который спонсирует бьюти-стартапы.