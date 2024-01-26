Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:30, 26 января 2024Ценности

Кайли Дженнер сравнили с 55-летней женщиной из-за одной особенности лица

Фото: Marechal Aurore / Abaca / Sipa USA / Legion-media.ru

Американскую телезвезду Кайли Дженнер обругали в сети из-за одной особенности лица. На соответствующие видео и комментарии обратили внимание в The Sun.

26-летняя знаменитость посетила показ кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже. Поклонники обратили внимание на одутловатость лица предпринимательницы, а также на заломы и морщины на ее коже. В связи с этим фанаты сравнили Дженнер с 55-летней женщиной и принялись гадать, что привело к изменениям в ее внешности.

«Пластика зашла далеко», «Последствия "Оземпика"?», «Филлеры сыграли с ней злую шутку», «Может она действительно постарела?», «Что с лицом Кайли?», «Просто кошмар», «Горяча для 55-летней женщины!» — высказывались пользователи сети.

Материалы по теме:
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Косметологи Салина Зимри и Махса Салеки в беседе с журналистами предположили, что Дженнер преобразилась из-за переизбытка филлеров в лице. По их словам, скорее всего лицо бизнесвумен потеряло натуральную мимику из-за чрезмерного введения препарата. «К тому же переизбыток филлера виден под ее глазами невооруженным взглядом», — уточнили они.

Сама Дженнер не комментировала подозрения в изменении лица посредством косметологии и пластических операций.

Ранее Дженнер кардинально сменила имидж. Телезвезда поделилась серией снимков, на которых предстала перед фанатами с обновленным цветом волос. На размещенных кадрах было видно, что знаменитость решила отказаться от темных прядей, выкрасив их в розовый цвет.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      Стилист Рогов решил распродать свои вещи на 140 тысяч рублей

      Сбившего пятерых россиян на тротуаре водителя автобуса арестовали

      В России снизились запасы зерна

      Россиянам назвали распространенную ошибку при защите печени от алкоголя

      Россиянина задержали за интимную переписку с 12-летней девочкой

      США заявили о сотрудничестве с Эквадором против наркотрафика

      Выигравшая конкурс красоты без макияжа девушка отказалась от титула ради подруги

      Европа установила новый климатический рекорд

      Киркоров вышел на связь после отъезда в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше