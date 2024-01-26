Кайли Дженнер сравнили с 55-летней женщиной из-за одной особенности лица

Американскую телезвезду Кайли Дженнер обругали в сети из-за одной особенности лица. На соответствующие видео и комментарии обратили внимание в The Sun.

26-летняя знаменитость посетила показ кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже. Поклонники обратили внимание на одутловатость лица предпринимательницы, а также на заломы и морщины на ее коже. В связи с этим фанаты сравнили Дженнер с 55-летней женщиной и принялись гадать, что привело к изменениям в ее внешности.

«Пластика зашла далеко», «Последствия "Оземпика"?», «Филлеры сыграли с ней злую шутку», «Может она действительно постарела?», «Что с лицом Кайли?», «Просто кошмар», «Горяча для 55-летней женщины!» — высказывались пользователи сети.

Косметологи Салина Зимри и Махса Салеки в беседе с журналистами предположили, что Дженнер преобразилась из-за переизбытка филлеров в лице. По их словам, скорее всего лицо бизнесвумен потеряло натуральную мимику из-за чрезмерного введения препарата. «К тому же переизбыток филлера виден под ее глазами невооруженным взглядом», — уточнили они.

Сама Дженнер не комментировала подозрения в изменении лица посредством косметологии и пластических операций.

Ранее Дженнер кардинально сменила имидж. Телезвезда поделилась серией снимков, на которых предстала перед фанатами с обновленным цветом волос. На размещенных кадрах было видно, что знаменитость решила отказаться от темных прядей, выкрасив их в розовый цвет.