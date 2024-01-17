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13:12, 17 января 2024Ценности

Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

Кадр: @kdzhener

Американская телезвезда Кайли Дженнер кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых она предстала перед фанатами с обновленным цветом волос. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от темных прядей, выкрасив их в розовый цвет.

Данный пост набрал более 7,2 миллиона лайков. Поклонники оценили преображение кумира в комментариях. «Королева Кайли вернулась! Тебя сильно не хватало», «Вот откуда я могла знать, что 2024 год будет хорошим», «Наконец-то ты решила разморозить всем надоевший образ», «Обожаю твой новый цвет волос», «Теперь у каждой девушки будут розовые волосы», — писали они.

В декабре американская певица Николь Шерзингер также сменила имидж, разочаровав при этом фанатов. Тогда 45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Dolls поделилась снимком, на котором она запечатлена в укороченной майке и голубых джинсах. На размещенном кадре было видно, что поп-исполнительница перекрасилась в блондинку.

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      Мария Винар
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