Американская певица Николь Шерзингер сменила имидж и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Dolls поделилась снимком, на котором она запечатлена в укороченной майке и голубых джинсах. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница перекрасилась в блондинку. «Что вы думаете об этих окрашенных волосах?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Поклонники не оценили обновленный образ знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Слишком похожа на Ким Кардашьян. Пожалуйста, верни все обратно», «Не могу сказать, что мне нравится. Черный был тебе больше к лицу», «Стала одной из Кардашьянов», «Ты хочешь выглядеть, как Ким, но ты очень далека от нее», «Это не Ким Кардашьян на фото? Серьезно?» — возмущались они.

В октябре Николь Шерзингер появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда артистка предстала перед камерами в прозрачном платье длины макси, покрытом серебристыми пайетками и стразами.