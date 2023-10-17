45-летняя Николь Шерзингер вышла в свет в прозрачном платье с вырезом на груди

Американская певица Николь Шерзингер появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки звезды публикует Daily Mail.

45-летняя исполнительница вышла в свет в прозрачном платье длины макси, покрытом серебристыми пайетками и стразами. Вещь украшал асимметричный вырез в области груди и высокий разрез, который демонстрировал ее ногу. В качестве обуви знаменитость выбрала блестящие туфли на каблуках.

В таком образе Шерзингер отправилась на праздничный ужин в ресторан Maine Restaurant в Лондоне. Волосы она предпочла убрать в гладкий пучок, а макияж сделать ярким, в том числе накрасив губы бордовой помадой.

В июне Николь Шерзингер также снялась в бикини на пляже. Знаменитость позировала в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.