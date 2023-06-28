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04:29, 28 июня 2023Ценности

44-летняя Николь Шерзингер показала тело в бикини на пляже

44-летняя певица Николь Шерзингер показала тело в бикини на Гавайях

Фото: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя исполнительница показала тело в бикини с принтом бело-голубого цвета. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась. Известно, что Шерзингер отдыхает вместе с семьей на Гавайях.

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Подписчики восхитились внешним видом телезвезды под постом. «Красотка», «Как всегда шикарна», «Какая фигура!», «Самая красивая», «Любимая Николь», «Я люблю тебя», «Как добиться такого тела?» — высказывались многочисленные поклонники Шерзингер.

В апреле Николь Шерзингер поделилась новым откровенным видео и порадовала фанатов. 44-летняя солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls записала ролик, в начале которого прошла по дому в шелковом платье, оформленном цветочным принтом, и кинула купальник с балкона в бассейн. На следующих кадрах знаменитость проплыла под водой в бикини мимо камеры.

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    Карина Черных
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