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01:01, 26 апреля 2023Ценности

44-летняя Николь Шерзингер поделилась новым видео в бикини и порадовала фанатов

44-летняя певица Николь Шерзингер поделилась новым видео в откровенном бикини

Кадр: @nicolescherzinger

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным видео и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls записала ролик, в начале которого она прошлась по дому в шелковом платье, оформленном цветочным принтом, и с балкона кинула купальник в бассейн. На следующих кадрах знаменитость проплыла под водой мимо камеры в бикини.

Поклонники восхитились внешним видом и фигурой исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты такая великолепная», «С каждым днем все красивее и красивее», «Шикарная», «Выглядишь превосходно», «Очень красивое и невероятное тело», — высказывались они.

В феврале Николь Шерзингер опубликовала видео с тренировки. Знаменитость показала комплекс упражнений, направленный на проработку ягодичных мышц: прыжки, выпады и приседания. На размещенном ролике исполнительница запечатлена в комплекте спортивной одежды, состоящем из облегающих лосин и топа темно-фиолетового цвета.

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Мария Винар
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44-летняя Николь Шерзингер поделилась новым видео в бикини и порадовала фанатов
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