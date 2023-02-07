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20:55, 7 февраля 2023Ценности

44-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в облегающих лосинах

44-летняя певица Николь Шерзингер показала тело в облегающих лосинах на тренировке

Кадр: @nicolescherzinger

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась видео с тренировки и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость показала комплекс упражнений, направленный на проработку ягодичных мышц: прыжки, выпады и приседания. На опубликованном ролике 44-летняя исполнительница запечатлена в комплекте спортивной одежды, состоящем из облегающих лосин и топа темно-фиолетового цвета. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Кадр: @nicolescherzinger

Поклонники восхитились подтянутой фигурой Шерзингер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 32 тысяч лайков. «Николь из тех людей, которые могут похвастаться формой в таком возрасте», «Самая красивая и сексуальная женщина в мире», «Очаровательная спортсменка», «Феноменальное тело», «Ты очень вдохновляешь и мотивируешь, Николь!» — высказывались они.

В январе Николь Шерзингер предстала перед подписчиками в откровенном образе. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она позировала в собственном доме в белом платье длины миди, оформленном глубоким декольте, и в черных туфлях на каблуке.

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Мария Винар
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