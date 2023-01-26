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04:02, 26 января 2023Ценности

44-летняя Николь Шерзингер поделилась фото в платье с глубоким декольте

Певица Николь Шерзингер поделилась фото в платье бренда Bevza с глубоким декольте

Фото: @nicolescherzinger

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость позировала перед фотографом в собственном доме в белом платье длины миди, которое оформлено глубоким декольте, и в черных туфлях на каблуке. Известно, что стоимость наряда люксового бренда Bevza составляет 845 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей). Вдобавок телезвезда нанесла на губы ярко-красную помаду, а волосы уложила волнами.

Подписчики восхитились внешним видом поп-исполнительницы в комментариях под серией кадров. «Красотка», «Выглядит потрясающе», «Просто вау», «Королева», «Огонь», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные поклонники.

В ноябре 2022 года Шерзингер разместила изображения, на которых показала свое купание в ванне с ледяной водой. На опубликованных кадрах она запечатлена в купальнике бежевого цвета, который оформлен вырезами в области груди и на спине.

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Майя Пономаренко
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