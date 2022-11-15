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20:41, 15 ноября 2022Ценности

44-летняя Николь Шерзингер показала тело в купальнике

Певица Николь Шерзингер показала тело в купальнике и восхитила поклонников

Фото: @nicolescherzinger

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась новыми снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие комментарии к фотографиям появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Солистка группы The Pussycat Dolls разместила изображения, на которых показала свое купание в ванне с ледяной водой. На опубликованных кадрах видно, что она запечатлена в купальнике бежевого цвета, который оформлен вырезами в области груди и на спине. При этом волосы знаменитости собраны в пучок, а из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки в тон наряда.

Поклонники восхитились внешним видом 44-летней поп-исполнительницы в комментариях под постом. «Вау», «Красотка», «Люблю тебя», «Идеальное тело», «Какая же ты красивая», «Сексуальная», «Любимая Николь», «Ты супер», — высказывались подписчики.

В сентябре Николь Шерзингер также продемонстрировала фигуру в бикини и удивила фанатов. Поп-исполнительница опубликовала фото в соцсетях, на котором она позирует в раздельном голубом купальнике, стоя на доске для серфинга с веслом в руках.

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Карина Черных
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