Тело 44-летней певицы на фото в бикини удивило фанатов

44-летняя певица Николь Шерзингер показала тело на фото в бикини и удивила фанатов

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала тело в бикини и удивила фанатов. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя поп-исполнительница опубликовала фото, на котором она позирует в раздельном голубом купальнике, стоя на доске для серфинга с веслом в руках. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ пляжным парео с пестрым принтом и солнцезащитными очками.

«Меньше беспокойся. Больше греби», — подписала публикацию Шерзингер, которая набрала более 34 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись делать ей комплименты в комментариях под постом. «Выглядишь потрясающе», «Смотрю на тебя и вижу солнце», «Настроение — Моана», «Я бы душу продал за такой пресс», «Что за женщина? Такой стальной пресс! Она не стареет, ребята», — высказывались они.

В октябре 2021 года Николь Шерзингер поделилась в соцсетях откровенными снимками с отдыха и восхитила поклонников. Певица сфотографировалась стоящей на балконе на фоне океана. На размещенных кадрах она позирует с распущенными волосами в коричнево-черном купальнике с анималистичным принтом.