Николь Шерзингер удивила фанатов молодостью на снимке в купальнике

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась откровенными снимками с отдыха и восхитила поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

43-летняя исполнительница сфотографировалась стоящей на балконе на фоне океана. На размещенных кадрах она позирует с распущенными волосами в коричнево-черном купальнике с анималистичным принтом. Ее образ дополнил браслет на ноге, при этом на лицо знаменитости не нанесен макияж. Она также опубликовала несколько селфи.

Публикация Шерзингер набрала 178 тысяч лайков. Поклонники удивились молодому внешнему виду певицы и принялись писать комплименты в комментариях под размещенными кадрами. «Что за красотка», «Нет слов», «Шикарная женщина», «Выглядишь потрясающе, и фигура у тебя шикарная», «Такое ощущение, что тебе 20», «Молодая красотка», — высказывались фанаты.

Ранее, в июне, Николь Шерзингер опубликовала снимки с бойфрендом с отдыха в Португалии. Певицу сфотографировали на пляже в полный рост вместе с возлюбленным. Поп-исполнительница снялась с распущенными волосами в бежево-коричневом бикини, а ее возлюбленный — в красных плавках.