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Николь Шерзингер удивила фанатов молодостью на снимке в купальнике

Американская певица Николь Шерзингер сфотографировалась в коричневом купальнике
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Фото: @nicolescherzinger

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась откровенными снимками с отдыха и восхитила поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

43-летняя исполнительница сфотографировалась стоящей на балконе на фоне океана. На размещенных кадрах она позирует с распущенными волосами в коричнево-черном купальнике с анималистичным принтом. Ее образ дополнил браслет на ноге, при этом на лицо знаменитости не нанесен макияж. Она также опубликовала несколько селфи.

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Публикация Шерзингер набрала 178 тысяч лайков. Поклонники удивились молодому внешнему виду певицы и принялись писать комплименты в комментариях под размещенными кадрами. «Что за красотка», «Нет слов», «Шикарная женщина», «Выглядишь потрясающе, и фигура у тебя шикарная», «Такое ощущение, что тебе 20», «Молодая красотка», — высказывались фанаты.

Ранее, в июне, Николь Шерзингер опубликовала снимки с бойфрендом с отдыха в Португалии. Певицу сфотографировали на пляже в полный рост вместе с возлюбленным. Поп-исполнительница снялась с распущенными волосами в бежево-коричневом бикини, а ее возлюбленный — в красных плавках.

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