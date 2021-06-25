Фигура популярной 42-летней певицы на фото в бикини вновь восхитила фанатов

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь поделилась откровенными кадрами с отдыха в Португалии и порадовала поклонников. Серия фото появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 42-летняя исполнительница запечатлена на пляже в полный рост вместе со своим молодым человеком, бывшим игроком в регби Томом Эвансом. Шерзингер позирует с распущенными волосами в бежево-коричневом бикини, а ее возлюбленный — в красных плавках. Публикация набрала больше 180 тысяч лайков.

Фанаты восхитились стройной фигурой знаменитости в комментариях. «Очень красивая!», «Идеальное тело», «Горячая парочка!», «Гавайские Барби и Кен», «С каждом разом ты становишься все прекраснее!», «Потрясающая фигура», — хвалили они.

В апреле Николь Шерзингер также поделилась снимком в купальнике и порадовала подписчиков. Она опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте Оаху, Гавайи. Ее запечатлели сидящей на камне на фоне океана в бикини ярко-желтого цвета с распущенными волосами.