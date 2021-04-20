Фигура популярной 42-летней певицы на фото в бикини восхитила фанатов

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась откровенными кадрами и порадовала поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

42-летняя знаменитость опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте Оаху, Гавайи. Ее запечатлели сидящей на камне, который покрыт мхом, на фоне океана и острова. Исполнительница попозировала в бикини ярко-желтого цвета с распущенными волосами.

«Я благодарна за то, что нахожусь дома, посылаю вам благословения», — подписала пост Шерзингер, который набрал больше 104 тысяч лайков. Подписчики восхитились фигурой певицы в комментариях под публикацией. «Какая же ты прекрасная», «Красотка», «Идеальная фигура», «Господи, какая же ты милая, обожаю тебя», «Николь, я люблю тебя», «Самая красивая», — высказывались фанаты.

В августе 2020 года Николь Шерзингер снялась в купальнике и вызвала восхищение у пользователей сети. На размещенных кадрах знаменитость лежит в белом бикини на диване, который расположен на балконе. Известно, что кадры были сделаны на курорте в Сент-Люсии. «Боже, идеальное тело, идеальная женщина», — написал один из юзеров.