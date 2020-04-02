Популярная певица выложила фото в прозрачном леопардовом наряде

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер выложила фотографию в откровенном наряде с леопардовым принтом. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости в среду, 1 апреля.

На фото 41-летняя исполнительница позирует лицом к камере с запрокинутой за голову рукой. На ней — облегающее боди из прозрачной ткани с американской проймой и высокими вырезами, а также длинные перчатки из того же материала.

Подписчики похвалили Шерзингер в комментариях. «Ты до сих пор потрясающе выглядишь!», «Ты вообще реальная? Очень красивая!», «Спасибо, это именно то, что нужно с утра», «Мотивация на целый день», — писали они.

Это не первый раз, когда Шерзингер размещает снимки в откровенных костюмах. Во время карантина из-за пандемии коронавируса в марте она попозировала на фоне красной стены в обтягивающем латексном костюме с глубоким вырезом на груди.

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