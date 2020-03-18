Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Знаменитости начали публиковать снимки в откровенных нарядах во время изоляции из-за коронавируса. О новом тренде сообщает портал The Sun.

Многие из них сфотографировались обнаженными и поделились результатом в социальных сетях. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson) выложила кадр, на котором она запечатлена в розовой расстегнутой пижаме Louis Vuitton, оголяющей ее грудь.

Isolation.. but make it cute 😘 @sleeptight_x Фото опубликовано @meganbartonhanson_

Британская модель Дэми Роуз (Demi Rose) попозировала без одежды вместе со своей коллегой Кинси Волански (Kinsey Wolanski) на лежаке во дворе дома. Пост с местоположением «изоляция» набрал 873 тысячи лайков и почти девять тысяч комментариев.

Quarantine partner @kinsey ❤️ By @johnnycinematic Фото опубликовано @demirose

Помимо этого, блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) опубликовала видеоролик, на котором она продемонстрировала черный топ и трусы на завышенной талии в тон наряда. «В моем купальнике для карантина, который я не могу надеть нигде, кроме дома», — пошутила она.

100% that bitch ☺️ . . In my isolation bikini that I’ll never be able to wear anywhere but my house 😅🦠 Bikini gifted @hugzjeansofficial Фото опубликовано @hollygshore

Откровенные изображения также появились в Instagram-аккаунтах телезвезды Хлои Ферри (Chloe Ferry), показавшей кружевной комплект белья, и блогерши Даниэль Пизер (Danielle Peazer), которая сфотографировалась в черном нижнем белье.

How I make breakfast 🍳 Фото опубликовано @chloegshore1

В описаниях к публикациям знаменитости советуют беречь себя и оставаться дома, а некоторые предлагают варианты времяпровождения во время карантина.

Ранее 17 марта американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой в мире женщиной, выложила откровенную фотографию во время самоизоляции. На ней был надет разноцветный полосатый кроп-топ, который оголял ее живот и грудь, при этом на девушке не было бюстгальтера. Она порекомендовала быть осторожными.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения



