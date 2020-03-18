Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Знаменитости начали публиковать снимки в откровенных нарядах во время изоляции из-за коронавируса. О новом тренде сообщает портал The Sun.
Многие из них сфотографировались обнаженными и поделились результатом в социальных сетях. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson) выложила кадр, на котором она запечатлена в розовой расстегнутой пижаме Louis Vuitton, оголяющей ее грудь.
Британская модель Дэми Роуз (Demi Rose) попозировала без одежды вместе со своей коллегой Кинси Волански (Kinsey Wolanski) на лежаке во дворе дома. Пост с местоположением «изоляция» набрал 873 тысячи лайков и почти девять тысяч комментариев.
Помимо этого, блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) опубликовала видеоролик, на котором она продемонстрировала черный топ и трусы на завышенной талии в тон наряда. «В моем купальнике для карантина, который я не могу надеть нигде, кроме дома», — пошутила она.
Откровенные изображения также появились в Instagram-аккаунтах телезвезды Хлои Ферри (Chloe Ferry), показавшей кружевной комплект белья, и блогерши Даниэль Пизер (Danielle Peazer), которая сфотографировалась в черном нижнем белье.
В описаниях к публикациям знаменитости советуют беречь себя и оставаться дома, а некоторые предлагают варианты времяпровождения во время карантина.
Ранее 17 марта американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой в мире женщиной, выложила откровенную фотографию во время самоизоляции. На ней был надет разноцветный полосатый кроп-топ, который оголял ее живот и грудь, при этом на девушке не было бюстгальтера. Она порекомендовала быть осторожными.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения