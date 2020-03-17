Самая красивая женщина в мире поделилась откровенным снимком во время карантина

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась откровенным кадром во время карантина. Снимок появился в ее Instagram-сторис.

Знаменитость сфотографировалась в зеркале в разноцветном полосатом кроп-топе, оголившем ее живот и грудь, и коричневых штанах. При этом на девушке нет бюстгальтера. Образ Хадид дополнило кольцо.

На другой размещенной стори модель сообщила своим подписчикам, что уже четвертый день находится на самоизоляции. «Будь в безопасности, уважай других, будь осторожен», — подписала она фотографию.

В марте Белла Хадид попозировала в рубашке без нижнего белья. На опубликованном кадре модель запечатлена в распахнутой белой рубашке, надетой на голое тело, а также черных приспущенных джинсах с расстегнутой ширинкой. В качестве аксессуаров был выбран браслет в виде крупной золотистой цепочки.

В октябре прошлого года внешность супермодели признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!