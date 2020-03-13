Самая красивая женщина в мире вернула в моду худшие тренды 90-х

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, вернула в моду несколько трендов из прошлого. Об этом сообщает издание New York Post, называя их худшими трендами 90-х.

В течение последних недель моды 23-летнюю Хадид неоднократно фотографировали в экстравагантных образах, вдохновленных тенденциями 90-х. Так, во время недели моды в Париже она была запечатлена в джинсовом костюме модного дома Balenciaga. На ней были широкие спущенные джинсы большого размера, удлиненная джинсовая рубашка и длинный плащ — тоже из денима.

Материалы по теме Стильная чума Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане

Еще одним трендом, который вернула Хадид, стали плюшевые панамы. В Нью-Йорке и в Париже она появлялась в головных уборах разных цветов. В один день модель надела белую панаму, в другой — песочную, а в третий на ней была коричневая меховая панама с принтом в виде черных квадратов.

По мнению журналистов, супермодель вернула в моду и цветные линзы, которые были актуальны 20 лет назад. Самая красивая женщина в мире неоднократно выходила в свет в очках прямоугольной формы с линзами янтарного цвета. Во время этих выходов она собирала волосы в тугой пучок и дополняла образ серьгами-кольцами.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!