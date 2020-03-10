Самая красивая в мире женщина поделилась откровенным снимком из ванной

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась откровенным снимком из ванной комнаты. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена в голубом халате, распахнутом на груди. Голова модели завернута в полотенце, на лицо нанесена маска. Также на Хадид надета тонкая золотая цепочка. «Благодарна за это прекрасное воскресенье», — говорится в подписи к посту.

Поклонники модели отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Как же ты прекрасна в этой маске», — заметил один. «Идеальна, как и всегда», — высказался другой. «Ты — мое вдохновение, и я благодарна тебе за это», — сообщила третья. «Эта женщина слишком красива», — подчеркнул четвертый.

2 марта сообщалось, что Хадид приняла участие в показе новой коллекции Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже. Она вышла на подиум в прозрачном кружевном платье в пол, без бюстгальтера и в белых колготках. Наряд был оформлен объемными рукавами и шелковой вставкой на талии.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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