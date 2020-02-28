Самая красивая женщина в мире вышла в свет в топе без белья

Супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, вышла в свет в топе без белья. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте фэшн-директора британской версии журнала Vogue Оливии Сингер (Olivia Singer).

23-летняя Хадид появилась на вечернем ужине в честь показа итальянского люксового бренда Off-White, который прошел в Париже, в черном эластичном топе этой же марки и кожаных черных брюках. Кроме того, образ супермодели был дополнен круглыми золотыми серьгами.

Ранее Белла Хадид приняла участие в шоу Off-White сезона осень-2020 вместе с матерью Иоландой и старшей сестрой Джиджи. Белла представляла на показе черное платье с плиссированной юбкой в пол, которая была украшена многослойной баской, соединенной с обрезанной наполовину ветровкой.

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