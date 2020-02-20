Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающей грудь рубашке

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в показе итальянского бренда Max Mara сезона осень-зима 2020. Видео с шоу появились в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

23-летняя Хадид вышла к публике на Неделе высокой моды в Милане в просвечивающей грудь черной рубашке из органзы с карманами и объемными рукавами. Помимо этого, на модели были прямые бархатные брюки с завышенной талией, перевязанные шнурком на поясе.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Образ манекенщицы также дополнен черными перчатками и массивным браслетом с якорным плетением.

Это не первый раз, когда Белла Хадид появляется на подиумах модных показов в откровенных нарядах. Так, в феврале она вышла в свет на Неделе высокой моды в Нью-Йорке в черном бюстгальтере, украшенном пайетками, и атласном пиджаке с широким воротником. В таком образе модель приняла участие в шоу американского бренда Brandon Maxwell.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!