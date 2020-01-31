Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе бикини

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в съемках рекламы для итальянского дома моды Missoni. Свою фотосессию она опубликовала в Instagram.

На одном из снимков 23-летняя модель позирует в цветном бикини из коллекции весна-лето 2020. Хадид лежит на боку в море, спиной к камере. Она опирается бедром на выступающую из воды платформу, свесив голову в воду.

Фото опубликовано @aubreyomahony

Вместе с Хадид в кампании снялся манекенщик Обри О'Махони (Aubrey O'Mahony). На фото он одет в рубашку с ярким узором и нашейный платок. Авторы съемки — фэшн-фотографы Мерт Алас и Маркус Пигго.

Ранее в январе Белла Хадид снялась для журнала Love топлес. На кадрах знаменитость позирует в розовых кожаных штанах на шнуровке, а на ее оголенную грудь нанесена ровная полоска черной краски. Она запечатлена без аксессуаров и с собранными волосами.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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