Самая красивая женщина в мире снялась обнаженной для календаря

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась обнаженной для лимитированного тиража календаря на 2020 год. Фотографии февральского разворота она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Календарь с черно-белыми откровенными фотографиями топ-моделей подготовил модный журнал V Magazine. На одной из страниц 23-летняя Белла Хадид позирует без одежды, прикрываясь джинсовой курткой. Вместе с ней в фотосессии приняли участие ее старшая сестра Джиджи и жена Джастина Бибера Хейли Бибер.

Фото опубликовано @bellahadid

Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая и ранее снимала знаменитостей, таких как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Джиджи Хадид. Календарь V Magazine доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,2 доллара (1250 рублей).

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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