Джиджи Хадид снялась топлес для новогоднего календаря

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась топлес для лимитированного календаря на 2020 год, выпущенного модным журналом V Magazine. Фотографии обложки и январского разворота опубликованы в Instagram-аккаунтах издания и модели.

На первом черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлес, стоя спиной к камере и держа руки в задних карманах брюк. На ней темные джинсы американского модного бренда Guess и кожаная черная фуражка с цепочкой.

Фото опубликовано @vmagazine

На второй фотографии знаменитость позирует топлес лицом к камере и прикрывает грудь руками, а на ее левом плече число 2020. Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее снимала таких звезд как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид.

Лимитированный календарь V Magazine доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,20 долларов (1250 рублей).

В декабре 2019 года Джиджи Хадид приняла участие в показе Chanel's Metiers d'art 2019-2020. Мероприятие состоялось в Гран-Пале в Париже. Модель вышла на подиум в сверкающем твидовом костюме, состоящем из пиджака, рукава которого оканчивались белыми манжетами, и юбки до колен. Под пиджаком не было ничего, кроме многослойных черных и жемчужных бус, свисавших до пояса.

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