Ценности
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
«Базу шпионов ГРУ» обнаружили в Альпах
Подросток спас застрявшую в 30-метровом колодце трехлетнюю девочку
Началось итоговое интервью Дмитрия Медведева
Убитый соратник Басаева готовил смертников и теракты в отношении силовиков
В Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера
В Госдуме опровергли повышение тарифов ОСАГО на 30 процентов
Лукашенко заявил об отсутствии диалога с Россией по политическим вопросам
Найдены пожирающие метеориты существа
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Новости партнеров

Джиджи Хадид вышла на подиум в пиджаке на голое тело

Перейти в «Мою Ленту»
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид приняла участие в показе Chanel's Metiers d'art 2019-2020. Фотографии с шоу публикует Daily Mail.

Мероприятие состоялось в Гран-Пале в Париже. 24-летняя Хадид вышла на подиум в сверкающем твидовом костюме, состоящем из пиджака, рукава которого оканчивались белыми манжетами, и юбки до колен. Под пиджаком модели не было ничего, кроме многослойных черных и жемчужных бус, свисавших до пояса. На ее талии также был декоративный пояс из нескольких рядов жемчуга.

Образ Хадид дополняли серьги с логотипами Chanel и черные туфли с маленькими бантами.

В октябре одна из зрительниц показа французского модного дома Chanel забралась на подиум во время шоу и прошлась по нему вместе с моделями. На появившихся в сети кадрах было видно, как неизвестная женщина карабкается на подиум, становится в вереницу между моделями и идет вместе с ними. Через несколько секунд к незнакомке подошла Джиджи Хадид, схватила ее за плечо и спихнула вниз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gigi Hadid goes braless in a glitzy tweed co-ord while Kaia Gerber rules the runway in a monogram miniskirt at Chanel's fashion show in Paris
Джиджи Хадид нахамила отругавшим ее за несексуальные наряды фанатам
Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу
Ценности
Ценности00:17 4 декабря

Рука об руку

Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
10:48Сегодня

Опубликованы новые пляжные фото самой красивой женщины в мире

21:09 4 декабря

В Чечне потратят миллионы рублей на медали имени отца Кадырова

18:26 4 декабря

Внешний вид Мелании Трамп на приеме НАТО ввел в замешательство поклонников

Ценности00:07 1 декабря
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

«Звезда вечеринок и мечта всех дам»

Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
14:46 4 декабря

Силиконовые импланты перевернулись внутри ягодиц женщины

12:51 4 декабря

Назван самый стильный мужчина в мире

11:17 4 декабря

Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике

Ценности00:0229 ноября

Мистер люкс

Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
09:55 4 декабря

Бодипозитивная певица вышла на сцену в откровенном наряде

03:17 4 декабря

Россиянки в нижнем белье снялись в рекламе телефона брата Эскобара

19:38 3 декабря

Кейт Миддлтон и Меган Маркл вернули в моду тренд из 80-х

Россия
У благовещенского стрелка появились последователи-шутники
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В «Единой России» назвали провокацией задержание однопартийца на Украине
«Здесь над такими вещами не смеются»
Они бросили все и посвятили свою жизнь другим людям. Что движет волонтерами в России?
Россияне оценили введение электронных трудовых книжек
«Наслаждаешься видом пачек банкнот»
 
На Украине освободили члена «Единой России»
Все материалы
Мир
Французы решили бессрочно протестовать против пенсионной реформы
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Нетаньяху предложили помилование в обмен на уход из политики
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Лидеры США и Канады прокомментировали конфликт на саммите НАТО
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Трамп объяснил просьбу «оказать услугу» в беседе с Зеленским
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об отсутствии диалога с Россией по политическим вопросам
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Литва решила закупить американскую военную технику
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Украина сформулировала ключевые вопросы для нормандского саммита
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Дочь бывшего президента Узбекистана захотели оставить в тюрьме
Все материалы
Экономика
Россиянам перестало хватать на подержанные машины
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Saudi Aramco решила обезопасить себя от террористов
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Российским школьникам могут облегчить доступ к сигаретам
Технологии будущего
Основатель компании по переработке отходов — о бизнесе и экологических проблемах
Коллекторов отучат от методов «лихих 90-х»
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Вблизи умирающей звезды обнаружили загадочный объект
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Найдено средство против неизбежной гибели мозга
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Найден гигантский галактический «убийца»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Российские подлодки в Балтике назвали «идеальными целями» для удара НАТО
Все материалы
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча и поразил иностранцев
Моуринью будет мстить за унижение в Манчестере
«Тоттенхэм» штампует победы с Особенным. Смотрите матч с МЮ по подписке в подарок
Емельяненко объяснил смысл боя против Кокляева и дал ему совет
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
Футболист «Манчестер Юнайтед» врезался головой в ногу Моуринью
Все материалы
Культура
В Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Россиян заинтересовала «История русского секса»
Суровая правда
Враги народа, тайна Транссиба и катастрофа на Земле — 12 лучших детских книг зимы
Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трансгендера
Супергерои и котики
История комиксов, заметки порнозвезды и страхи советских людей — лучшие книги Non/fiction
Еще одну популярную рождественскую песню признали оскорбительной
Все материалы
Интернет и СМИ
Участники британского телешоу посмеялись над российскими коровами
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Девушка узнала о тайных богатствах своего парня и расстроилась
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Вдовец затерроризировал чужую семью проститутками и пиццей
Все материалы
Ценности
Джиджи Хадид вышла на подиум в пиджаке на голое тело
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Опубликованы новые пляжные фото самой красивой женщины в мире
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
В Чечне потратят миллионы рублей на медали имени отца Кадырова
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Внешний вид Мелании Трамп на приеме НАТО ввел в замешательство поклонников
Все материалы
Путешествия
Главный инженер Boeing лишился работы
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Мощная волна смыла фотографирующихся на берегу океана возлюбленных
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Названы опасные для путешествий страны
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Самый дорогой отпуск россиян на Новый год обошелся по цене квартиры в Москве
Все материалы
Из жизни
Отец случайно застрелил девятилетнего сына во время охоты на кролика
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Девочку с лицом старушки прозвали уродливой и вынудили бросить школу
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
82-летняя старушка убила 80-летнюю старушку и избежала тюрьмы
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Бесследно пропавшую модель нашли мертвой на пляже
Все материалы
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Необычные дверные ручки
Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Ford и McDonald’s разработали пластик из кофейной шелухи
Все материалы
Дом
Стоимость жилья в России предложили увеличить
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Недовольному служебной квартирой депутату Госдумы посоветовали снимать жилье
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Определен худший для покупки вид российского жилья
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
В России задумали запретить кальянные в жилых домах
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы