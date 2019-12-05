Джиджи Хадид вышла на подиум в пиджаке на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид приняла участие в показе Chanel's Metiers d'art 2019-2020. Фотографии с шоу публикует Daily Mail.

Мероприятие состоялось в Гран-Пале в Париже. 24-летняя Хадид вышла на подиум в сверкающем твидовом костюме, состоящем из пиджака, рукава которого оканчивались белыми манжетами, и юбки до колен. Под пиджаком модели не было ничего, кроме многослойных черных и жемчужных бус, свисавших до пояса. На ее талии также был декоративный пояс из нескольких рядов жемчуга.

Фото: WWD / Shutterstock / REX

Образ Хадид дополняли серьги с логотипами Chanel и черные туфли с маленькими бантами.

В октябре одна из зрительниц показа французского модного дома Chanel забралась на подиум во время шоу и прошлась по нему вместе с моделями. На появившихся в сети кадрах было видно, как неизвестная женщина карабкается на подиум, становится в вереницу между моделями и идет вместе с ними. Через несколько секунд к незнакомке подошла Джиджи Хадид, схватила ее за плечо и спихнула вниз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!