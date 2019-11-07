Джиджи Хадид нахамила отругавшим ее за несексуальные наряды фанатам

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид ответила на претензии фанатов, обвинивших ее в выборе несексуальных нарядов. На перепалку, которая разразилась в Twitter, обратили внимание в Insider.

Во вторник, 5 ноября, папарацци опубликовали фотографии Хадид, на которых она одета в лосины, дутый черный пуховик и спортивную обувь. Поклонники не оценили ее образ. Многие из них высказали свое разочарование по поводу изменений в ее стиле и поностальгировали о прежних более откровенных образах модели. «У нее такая естественная красота... Хотя я не знаю, что произошло с ее уличным стилем», — написал один из них в посте, который ретвитнули администраторы фан-страницы @doublegiforce. Они также намекнули на вину стилистки модели Мими Каттрелл (Mimi Cuttrell). В настоящий момент эта запись удалена.

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24-летняя супермодель разозлилась на обвинения и нагрубила обидчикам на своей странице. «Вам, ребята, иногда нужно затыкаться. Это [ее образ] называется выйти на улицу по одному поручению, а не наряжаться ради вашего одобрения. Ваши нереальные ожидания и мелкие жалобы относительно моей недостаточно сексуальной одежды не заставят меня одеваться по-другому», — высказалась Хадид. Девушка добавила, что носить открытую или закрытую одежду — личный выбор каждой женщины, и она поддерживает оба варианта.

В ответ одна из поклонниц написала, что не собиралась обижать Хадид, и просто высказала свое мнение по поводу более привлекательных старых образов, а также предложила модели выбрать одежду согласно личному вкусу.

Однако в сентябре Джиджи Хадид выходила на публику в откровенном наряде. На вечеринке Love party в Лондоне модель пришла в черном брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под ним был только черный полупрозрачный бюстгальтер.

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