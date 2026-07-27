Огромный фонтан высотой с многоэтажку забил из земли в российском городе

Огромный фонтан высотой с многоэтажку забил из земли в Новосибирске

Огромный фонтан высотой с многоэтажный дом забил из земли в Новосибирске. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, авария произошла на улице Объединения. На записи, снятой очевидцем произошедшего, можно увидеть, как из земли мощным потоком бьет струя воды высотой несколько метров, заливая дорогу. О пострадавших и повреждениях в результате аварии не сообщалось.

В комментариях к публикации представитель пресс-службы мэрии Новосибирска рассказал, что при гидравлических испытаниях был выявлен дефект на теплосети. «Участок отключен, Сибирской генерирующей компанией оперативно планируется ремонт», — уточнили в администрации.

Ранее в Петербурге внезапно образовавшийся фонтан кипятка высотой с 12-этажку решил помыть жильцам дома окна.