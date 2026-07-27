Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 27 июля 2026 (обновлено: 15:48, 27 июля 2026)Экономика

Огромный фонтан высотой с многоэтажку забил из земли в российском городе

Огромный фонтан высотой с многоэтажку забил из земли в Новосибирске
Полина Кислицына (Редактор)

Огромный фонтан высотой с многоэтажный дом забил из земли в Новосибирске. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, авария произошла на улице Объединения. На записи, снятой очевидцем произошедшего, можно увидеть, как из земли мощным потоком бьет струя воды высотой несколько метров, заливая дорогу. О пострадавших и повреждениях в результате аварии не сообщалось.

В комментариях к публикации представитель пресс-службы мэрии Новосибирска рассказал, что при гидравлических испытаниях был выявлен дефект на теплосети. «Участок отключен, Сибирской генерирующей компанией оперативно планируется ремонт», — уточнили в администрации.

Ранее в Петербурге внезапно образовавшийся фонтан кипятка высотой с 12-этажку решил помыть жильцам дома окна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Более ста жителей одного региона России госпитализированы после ударов ВСУ
    В постсоветской стране запретили носить хиджабы
    Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива
    Лукашенко предложил России стать законодателем мод
    В Госдуме призвали российских заключенных искупать вину кровью на СВО
    Захарова высмеяла «дембельский» визит Стармера на Украину
    Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе
    Двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта
    Доктор Мясников столкнулся с необычным явлением при подъеме на Эльбрус
    Гастроэнтеролог поставил точку в спорах о мытье яиц перед готовкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok