В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

На юго-востоке Петербурга из земли забил фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом

В Петербурге внезапно образовавшийся фонтан кипятка высотой с 12-этажку решил помыть жителям дома окна. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о здании, расположенном по адресу Шлиссельбургский проспект, 14. На записи, снятой из многоэтажки напротив, можно увидеть, как рядом с домом из трубы бьет мощная струя высотой несколько метров, причем от воды идут клубы пара.

Причиной внезапного «клининга» стала авария на трубопроводе 1986 года постройки. В результате случившегося обошлось без пострадавших. На данный момент известно, что специалисты огородили участок, локализовали вытекание и приступили к ремонту коммуникаций.

Ранее жильцы ЖК «Новая Жизнь» в Ульяновске пожаловались на фекальный фонтан, который несколько дней бил из-под земли.