17:54, 27 мая 2026Путешествия

Посольство страны Европы начало отменять записи россиян на визу

Посольство Болгарии отменило около 50 процентов записей на подачу документов
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Посольство Болгарии начало отменять записи на визу российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!»

«К сожалению, запись по решению консульского отдела посольства Болгарии отменена», — говорится в электронных письмах от визового центра, которые массово приходят россиянам. При этом альтернативы никакой не предлагается.

По данным визового центра, посольство этой страны Европы отменяет около 50 процентов заявок. Ситуация может быть связана с отпуском консула, который продлится до 17 июня.

Ранее соотечественникам назвали основание для отказа в шенгенской визе. Им может стать предыдущее отклонение соответствующего заявления.

