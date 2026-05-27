Посольство страны Европы начало отменять записи россиян на визу

Посольство Болгарии отменило около 50 процентов записей на подачу документов

Посольство Болгарии начало отменять записи на визу российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!»

«К сожалению, запись по решению консульского отдела посольства Болгарии отменена», — говорится в электронных письмах от визового центра, которые массово приходят россиянам. При этом альтернативы никакой не предлагается.

По данным визового центра, посольство этой страны Европы отменяет около 50 процентов заявок. Ситуация может быть связана с отпуском консула, который продлится до 17 июня.

