19:10, 27 мая 2026

Раскрыты неочевидные последствия употребления алкоголя во время беременности

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: andriano.cz / Shutterstock / Fotodom

Употребление алкоголя даже на самых ранних сроках беременности может приводить к нарушениям развития ребенка, которые часто остаются незамеченными годами. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Alcohol, Clinical and Experimental Research (ACER).

Исследователи наблюдали за 80 шестилетними детьми, из которых 28 подвергались воздействию алкоголя еще до рождения. Почти у 80 процентов таких детей в ходе работы выявили расстройства фетального алкогольного спектра (FASD), однако ранее ни один из них не имел официального диагноза и не получал необходимой помощи.

Дети, подвергшиеся воздействию алкоголя во время беременности, хуже справлялись с заданиями на память, логику и решение задач. Родители и воспитатели также чаще отмечали у них признаки, похожие на СДВГ, сложности с концентрацией, общением и повседневной деятельностью.

Особенно неожиданным оказался другой вывод исследования. Даже дети, чьи матери употребляли алкоголь только до восьмой недели беременности, демонстрировали нарушения развития нервной системы и изменения черт лица, сопоставимые с последствиями более длительного воздействия алкоголя. По словам ученых, именно ранний этап беременности оказался наиболее уязвимым для эмбриона.

Авторы подчеркивают, что ранняя диагностика позволяет быстрее организовать поддержку ребенка в детском саду, школе и повседневной жизни. Исследователи также напоминают: отказаться от алкоголя желательно уже на этапе планирования беременности, поскольку многие женщины еще не знают о ней в первые недели.

Ранее стало известно, что потребление алкоголя связано с развитием более 60 заболеваний.

