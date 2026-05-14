Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:15, 14 мая 2026Наука и техника

Раскрыто масштабное влияние алкоголя на десятки органов

Addiction: Потребление алкоголя связано с развитием более 60 заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom  

Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском множества заболеваний и травм. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие крупный обзор научных данных в журнале Addiction.

Авторы проанализировали современные исследования о влиянии алкоголя на здоровье и подтвердили, что спиртное напрямую связано более чем с 60 заболеваниями и состояниями. Среди них — цирроз печени, алкогольная кардиомиопатия, некоторые виды деменции, панкреатит, гипертония и ряд онкологических заболеваний, включая рак печени, кишечника и молочной железы.

Материалы по теме:
Как приготовить пунш? 6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
Как приготовить пунш?6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
16 октября 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

Кроме того, алкоголь повышает риск инфекций, включая пневмонию, туберкулез и ВИЧ. По словам ученых, спиртное ослабляет иммунную систему и ухудшает работу печени, делая организм более уязвимым. Даже небольшие дозы алкоголя также ухудшают координацию и реакцию, повышая вероятность травм, падений и ДТП.

При этом исследователи отмечают, что часть негативных последствий может быть обратимой. После отказа от алкоголя у многих людей постепенно улучшается работа сердечно-сосудистой системы и иммунитета, а некоторые изменения в мозге частично восстанавливаются. Однако при длительном злоупотреблении часть повреждений может сохраняться на всю жизнь.

Ранее ученые выяснили, что социальная изоляция в детстве усиливает тягу к алкоголю во взрослом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Россиянин поругался с приятелем и столкнул его с моста

    Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

    Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

    Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

    В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

    В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

    Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

    Онколог развеял мифы о родинках

    Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok