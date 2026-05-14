Раскрыто масштабное влияние алкоголя на десятки органов

Addiction: Потребление алкоголя связано с развитием более 60 заболеваний

Даже умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском множества заболеваний и травм. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие крупный обзор научных данных в журнале Addiction.

Авторы проанализировали современные исследования о влиянии алкоголя на здоровье и подтвердили, что спиртное напрямую связано более чем с 60 заболеваниями и состояниями. Среди них — цирроз печени, алкогольная кардиомиопатия, некоторые виды деменции, панкреатит, гипертония и ряд онкологических заболеваний, включая рак печени, кишечника и молочной железы.

Кроме того, алкоголь повышает риск инфекций, включая пневмонию, туберкулез и ВИЧ. По словам ученых, спиртное ослабляет иммунную систему и ухудшает работу печени, делая организм более уязвимым. Даже небольшие дозы алкоголя также ухудшают координацию и реакцию, повышая вероятность травм, падений и ДТП.

При этом исследователи отмечают, что часть негативных последствий может быть обратимой. После отказа от алкоголя у многих людей постепенно улучшается работа сердечно-сосудистой системы и иммунитета, а некоторые изменения в мозге частично восстанавливаются. Однако при длительном злоупотреблении часть повреждений может сохраняться на всю жизнь.

