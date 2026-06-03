Ученые зафиксировали на Солнце черный взрыв

ИКИ РАН: на Солнце произошел черный взрыв

На Солнце произошел «черный взрыв». Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Отмечается, что в 10:00 по московскому времени светило выбросило облако нейтрального водорода, который не пропускает излучение Солнца. По словам ученых, свет от звезды полностью уходит на ионизацию этого вещества.

«В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска», — пояснили эксперты.

В минувшую пятницу на Солнце зафиксировали вспышку класса M.1, которая длилась 24 минуты. До этого стало известно о появлении на Солнце гигантских пятен.