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23:18, 3 июня 2026Мир

В Польше раскритиковали Зеленского и фон дер Ляйен после скандала

Депутат Зайончковская-Герник: Фон дер Ляйен игнорирует чествование нацистов Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NTB / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский чествует нацистских преступников. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Зеленский чествует УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), но Брюссель по-прежнему хочет быстрого вступления Украины в ЕС? Оскорбление поляков не может остаться без ответа!» — отметила она.

Депутат задалась вопросом, действительно ли «Урсула фон дер Ляйен считает, что в Европейском союзе есть место государству, которое на своих знаменах изображает убийц женщин и детей?» Украина на сегодняшний день «не имеет права даже думать о вступлении в ЕС», заключила Зайончковская-Герник.

Ранее экс-президент Польши Анджей Дуда, вручивший главе Украины Владимиру Зеленскому орден Белого орла в 2023 году, заявил, что награждал его «в другое время и при других условиях». Так он прокомментировал планы нынешнего польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского этой награды.

До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.

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