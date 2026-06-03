В Польше раскритиковали Зеленского и фон дер Ляйен после скандала

Депутат Зайончковская-Герник: Фон дер Ляйен игнорирует чествование нацистов Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский чествует нацистских преступников. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Зеленский чествует УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), но Брюссель по-прежнему хочет быстрого вступления Украины в ЕС? Оскорбление поляков не может остаться без ответа!» — отметила она.

Депутат задалась вопросом, действительно ли «Урсула фон дер Ляйен считает, что в Европейском союзе есть место государству, которое на своих знаменах изображает убийц женщин и детей?» Украина на сегодняшний день «не имеет права даже думать о вступлении в ЕС», заключила Зайончковская-Герник.

Ранее экс-президент Польши Анджей Дуда, вручивший главе Украины Владимиру Зеленскому орден Белого орла в 2023 году, заявил, что награждал его «в другое время и при других условиях». Так он прокомментировал планы нынешнего польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского этой награды.

До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.