15:07, 10 апреля 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина повышенной тяги к алкоголю

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julio Cortez / AP

Социальная изоляция в подростковом возрасте может усиливать тягу к алкоголю в дальнейшем. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Addiction Neuroscience (AN).

В эксперименте ученые изучали крыс, которых в подростковом возрасте либо содержали поодиночке, либо оставляли в группах. Затем у животных оценивали тревожность, потребление алкоголя и реакцию мозга на этанол. Оказалось, что перенесенная в юности социальная изоляция усиливала тревожное поведение и повышала риск развития алкогольной зависимости.

При этом исследователи не обнаружили, что такой стресс повышает склонность к так называемому «устойчивому» употреблению — когда алкоголь продолжают пить даже после добавления горького вещества. Это указывает на то, что одиночество в подростковом возрасте, скорее всего, усиливает интерес к алкоголю, но не приводит к формированию наиболее тяжелой, компульсивной формы зависимости.

Дополнительный анализ показал, что изоляция меняла реакцию дофаминовой системы мозга на этанол. Речь идет о вентральном паллидуме — области, связанной с обработкой удовольствия и неприятных стимулов. Причем эти изменения зависели и от пола животных, и от перенесенного стресса.

Авторы подчеркивают, что работа выполнена на животных, поэтому напрямую переносить выводы на людей нельзя. Тем не менее результаты помогают лучше понять, почему стресс и одиночество в подростковом возрасте могут повышать риск проблемного употребления алкоголя в будущем.

Ранее ученые выяснили, что даже умеренное употребление пива и крепких напитков повышает риск преждевременной смерти.

