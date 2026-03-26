Некоторые виды алкоголя связали с повышенным риском преждевременной смерти

ACC.26: Даже умеренное употребление пива и крепких напитков повышает риск смерти

Ученые выяснили, что риск преждевременной смерти зависит не только от количества алкоголя, но и от его типа. Исследование показало, что пиво, сидр и крепкие напитки связаны с повышенным риском смертности даже при умеренном потреблении. Результаты работы представлены на сессии Американского колледжа кардиологии (ACC.26).

В работе использовали данные почти 341 тысячи участников британского биобанка, за которыми наблюдали в среднем более 13 лет. Участников разделили по уровню потребления алкоголя — от низкого до высокого — и оценили связь с общей смертностью и причинами смерти.

Анализ показал, что даже низкое потребление пива, сидра и крепкого алкоголя было связано с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 9 процентов. При высоком потреблении общий риск преждевременной смерти увеличивался на 24 процента, риск смерти от рака — на 36 процентов, а от болезней сердца — на 14 процентов.

При этом умеренное потребление вина оказалось связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — примерно на 21 процент. Авторы отмечают, что это может быть связано как с составом вина, так и с образом жизни его потребителей.

Исследователи подчеркивают, что результаты не доказывают причинно-следственную связь, однако указывают на важность учета не только количества, но и типа алкоголя при оценке рисков для здоровья.

