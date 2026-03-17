07:30, 17 марта 2026

Раскрыт неожиданный фактор риска проблем с алкоголем

ACER: СДВГ и социальная неуверенность повышают риск проблем с алкоголем
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jcomp / Freepik

Ученые обнаружили, что молодые люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые чувствуют себя неуверенно в социуме, чаще используют алкоголь как способ справиться со стрессом. Это повышает риск развития проблемного употребления алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research (ACER).

Исследователи проанализировали данные 333 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, примерно половина из которых имела СДВГ. Участники сообщали о своей социальной уверенности, причинах употребления алкоголя и частоте его употребления. Выяснилось, что люди с СДВГ чаще оценивают свои социальные навыки ниже и из-за этого чаще пьют, чтобы справиться с эмоциональным напряжением.

Материалы по теме:
Как приготовить пунш? 6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
Как приготовить пунш?6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
16 октября 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

При этом именно употребление алкоголя как способа преодоления стресса оказалось ключевым фактором, связанным с развитием проблем с алкоголем. Участники, которые пили для того, чтобы легче переносить сложные ситуации, сталкивались с наибольшим количеством негативных последствий.

По мнению авторов работы, результаты показывают, что важную роль играет не только само наличие СДВГ, но и то, как человек воспринимает свою социальную уверенность. Развитие навыков общения и более здоровых стратегий преодоления стресса может снизить риск формирования алкогольной зависимости у молодых людей с этим расстройством.

Ранее стало известно, что полный отказ от алкоголя восстанавливает функции печени при циррозе.

    Последние новости

    «Началась бы ядерная война». Трамп придумал оправдание нападению на Иран

    Устроившие теракт в «Крокусе» отреагировали на приговор

    Раскрыт неожиданный фактор риска проблем с алкоголем

    Женщина в телефонном разговоре узнала один факт о бойфренде и задумалась о расставании

    Дроны-камикадзе атаковали российский регион

    Способность США одновременно заниматься Украиной и Ираном оценили

    Стало известно место проведения следующего Кубка мира по хоккею

    В России назвали причину затягивания Украиной конфликта

    Бутырская тюрьма подала иск на 25 известных сидельцев

    Блогерша впечатлила зрителей внешностью до и после процедур у косметолога

    Все новости
