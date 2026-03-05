Обнаружен простой способ восстановить печень даже при циррозе

JH: Полный отказ от алкоголя восстанавливает функции печени при циррозе

Полный отказ от алкоголя способен привести к восстановлению функции печени даже у пациентов с тяжелым алкогольным циррозом. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Вены, проведя международное исследование с участием пациентов из Европы и Азии. Результаты опубликованы в журнале Journal of Hepatology (JH).

В исследование включили 633 человека с алкогольным циррозом печени, у которых уже возникли серьезные осложнения заболевания. Все пациенты после этого полностью прекратили употреблять алкоголь. В течение последующих пяти лет примерно у трети из них произошло так называемое «рекомпенсирование» — исчезновение осложнений цирроза и одновременное улучшение функции печени.

Цирроз печени сопровождается образованием рубцовой ткани и долгое время считался необратимым на поздних стадиях, особенно после появления осложнений. Однако новые данные показывают, что при раннем и устойчивом отказе от алкоголя течение болезни может частично повернуться вспять.

Кроме того, у пациентов, достигших восстановления функции печени и продолжавших соблюдать трезвость, значительно снизился риск рака печени и общая смертность. По словам исследователей, результаты подчеркивают ключевую роль полного и постоянного отказа от алкоголя как наиболее эффективной меры лечения алкогольного поражения печени.

