DenikN: Найденное в машине митрополита Илариона вещество оказалось кокаином

Полиция Чехии заявила, что найденный в автомобиле митрополита Илариона порошок оказался кокаином. Об этом сообщил портал DenikN со ссылкой на пресс-секретаря полиции Центрально-Чешского края Мартину Рихтерову.

Отмечается, что полиция продолжает расследование данного дела и до сих пор не предъявила никому никаких обвинений.

Ранее освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию. Он сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. Иларион был задержан по обвинению в хранении запрещенных веществ.