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05:01, 27 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее рубля

Экономист Остапкович: В ближайшее время тенденция будет идти к ослаблению рубля
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ближайшее время тенденция будет идти к ослаблению рубля и росту доллара, заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее курс доллара достиг трехмесячного максимума на российском межбанковском рынке. В моменте котировки мировой резервной валюты превысили 76 рублей.

«Я могу сказать, что тенденция будет идти к ослаблению рубля и к росту доллара, но на какие цифры он выйдет в конце, я не знаю, например. Цифра Минэкономики предварительно ставилась 96,2. Это в бюджете было записано», — сказал Остапкович.

По словам эксперта, если к концу года не будет форс-мажорных ситуаций, то доллар должен выйти в район 86 рублей, что стало бы идеальным курсом, который устроил бы бюджет России, а также не нанес ущерба для населения.

«Я думаю, что к концу года, если не будет каких-то форсмажорных ситуаций, геополитических взрывов и экономической турбулентности, доллар должен выйти где-то в район 86 [рублей], потому что 86-88 [рублей], я считаю, идеальный курс, который устроил бы бюджет Российской Федерации, экономических агентов, то есть предприятия, организации, особенно экспортоориентированные, и не нанес бы существенных невзгод для населения», — отметил Остапкович.

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Эксперт подчеркнул, что при росте курса доллара будут дорожать экспортные товары, однако курс в районе 86 рублей станет большой пользой для бюджета.

«У среднего россиянина в корзине потребления примерно 30-35 процентов импортных товаров, я имею ввиду критический импорт. Естественно, при росте курса доллара импорт будет дорожать. Но 86 [рублей] — это не удар, это большая польза для бюджета, это нормально для экономических агентов и не предоставляет сложностей для населения. А до каких конкретно цифр он пойдет — все может поменяться в течение 3-4 дней», — добавил Остапкович.

Эксперты связывают ослабление рубля с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров отнес затяжное падение мировых цен на нефть и ожидаемое на этом фоне снижение продаж валюты российскими сырьевыми экспортерами. С учетом подобных факторов аналитик не исключил укрепления доллара до 80 рублей к концу лета.

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