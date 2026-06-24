Рублю спрогнозировали заметное ослабление к доллару

Аналитик Еуров: Курс доллара может достичь 80 рублей к концу лета

На ослабление рубля к доллару оказывает влияние ряд факторов, включая падение цен на нефть и интервенции Министерства финансов (Минфина) на российском валютном рынке. Об этом заявил стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров, его слова приводит «Коммерсантъ».

Вышеперечисленные факторы продолжат давить на рубль в среднесрочной перспективе, полагает аналитик. Весомых предпосылок для резкого удорожания Brent сейчас не наблюдается с учетом постепенного возобновления трафика судов через Ормузский пролив. Это обстоятельство может привести к снижению продаж валюты крупнейшими отечественными экспортерами.

Пересмотр ожиданий уже «провоцирует спекулятивные покупки валюты, а также увеличивает спрос компаний на валютное хеджирование», отметил Еуров. Это не играет на руку рублю, пояснил он. Многое будет зависеть от дальнейшей динамики продаж валюты российскими экспортерами. В зависимости от объемов курс доллара к концу лета может составить от 75 до 80 рублей, констатировал эксперт.

Ряд экспертов утверждает, что укрепление доллара до 80 рублей недостаточно для российской экономики. Глава ВТБ Андрей Костин называл оптимальным коридор 90-100 рублей. При таком раскладе, пояснял руководитель финансовой организации, отечественные экспортеры нарастили бы выручку, а федеральный бюджет получил бы дополнительные поступления с продаж энергоресурсов. Впрочем, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка вряд ли позволит рублю сильно ослабеть к доллару.