Курс доллара поднялся до трехмесячного максимума

Курс доллара на межбанковском рынке поднялся выше 76 рублей впервые с апреля

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 76 рублей, достигнув максимума за три месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель рос на 0,73 процента, до 76,39 рубля.

Центробанк накануне повысил официальный курс американской валюты до 75,63 рубля, а на Мосбирже аналог курса доллара поднялся выше 76 рублей.

Эксперты объясняют начавшееся плавное ослабление российской валюты влиянием нескольких факторов, среди которых падение цен на нефть, а также валютные интервенции властей.

Как сообщалось в начале месяца, Минфин решил удвоить закупки валюты и золота с 5 июня по 6 июля в рамках бюджетного правила.