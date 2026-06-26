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09:50, 26 июня 2026Экономика

Курс доллара поднялся до трехмесячного максимума

Курс доллара на межбанковском рынке поднялся выше 76 рублей впервые с апреля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 76 рублей, достигнув максимума за три месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель рос на 0,73 процента, до 76,39 рубля.

Центробанк накануне повысил официальный курс американской валюты до 75,63 рубля, а на Мосбирже аналог курса доллара поднялся выше 76 рублей.

Эксперты объясняют начавшееся плавное ослабление российской валюты влиянием нескольких факторов, среди которых падение цен на нефть, а также валютные интервенции властей.

Как сообщалось в начале месяца, Минфин решил удвоить закупки валюты и золота с 5 июня по 6 июля в рамках бюджетного правила.

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