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10:13, 24 июня 2026Экономика

Укрепление доллара к рублю объяснили

Аналитик Фрумина объяснила укрепление доллара снижением цен на нефть и операциями Минфина
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Укрепление доллара к рублю обусловлено несколькими факторами, к числу главных причин относятся снижение мировых цен на нефть и валютные интервенции Министерства финансов (Минфина). Об этом заявила завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Ее слова приводит «Прайм».

При падении цен на нефть объемы продаж валюты в России начинают падать, что еще в большей степени урезает и без того ограниченное предложение. На ситуацию также оказывает влияние завершение налогового периода, пояснила аналитик. Пик продажи валютной выручки экспортерами уже пройден, что не играет на руку рублю, резюмировала Фрумина.

Дополнительным фактором выступает наращивание валютных операций со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, добавила эксперт. С 5 июня по 6 июля ведомство направит на покупку валюты в общей сложности 208,2 миллиарда рублей. Это поддерживает спрос на внутреннем рынке на фоне ограниченного предложения, что также оказывает давление на российскую валюту, констатировала Фрумина.

Во вторник, 23 июня, внебиржевой курс доллара в России превысил 75 рублей впервые с 6 мая. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что российской экономике нужен более предсказуемый курс рубля. Излишне крепкие котировки, подчеркивал он, не в полной мере отвечают интересам отечественных экспортеров.

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