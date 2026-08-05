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10:35, 5 августа 2026 (обновлено: 10:38, 5 августа 2026)Бывший СССР

Уничтожен крупнейший склад украинского маркетплейса

Крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был уничтожен
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Об этом сообщила соучредитель компании Ирина Чечеткина, передает «РБК-Украина».

«Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день», — рассказала Чечеткина.

Открытый в 2017 году склад, по ее словам, не подлежит восстановлению.

Минобороны России сообщало, что Российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.

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