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10:35, 5 августа 2026Россия

Россиянка в костюме кошки устроила перформанс и спровоцировала приезд санитаров

Петербурженка в костюме кошки устроила перформанс и спровоцировала приезд санитаров
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Санкт-Петербурга в костюме кошки устроила перформанс во дворе жилищного комплекса во Фрунзенском районе и спровоцировала приезд санитаров. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как россиянка пристает к прохожим, ползает по детской площадке. С женщиной пытаются поговорить горожане, однако она игнорирует их.

Впоследствии жители Фрунзенского района вызвали на место сотрудников полиции и медиков. Вызвавшую переполох петербурженку забрали санитары.

До этого сообщалось, что голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль в Новосибирске. Тогда удалось установить, что горожанка проходила лечение в рехабе от алкогольной зависимости. Предположительно, она снова сорвалась и устроила эту акцию.

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