Вероятность изменения политики США по Украине в случае победы демократов оценили

Американист Дубравский: Консенсус демократов и республиканцев по Украине не вернется

В случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США межпартийный консенсус по Украине вряд ли вернется. На это в интервью «Ленте.ру» указал американист и политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«По Украине, скорее всего, уже не будет консенсуса, существовавшего в 2022 году», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в настоящее время республиканцы в принципе не хотят выделять деньги на поддержку Украины. Однако и часть демократов — к примеру, сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман — тоже не понимают, зачем США нужно глубже втягиваться в этот конфликт.

Ранее Павел Дубравский рассказал о первых шагах демократов в случае полной победы на промежуточных выборах в Конгресс США. По его словам, они могут запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.