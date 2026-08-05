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10:38, 5 августа 2026 (обновлено: 10:45, 5 августа 2026)МирЭксклюзив

Вероятность изменения политики США по Украине в случае победы демократов оценили

Американист Дубравский: Консенсус демократов и республиканцев по Украине не вернется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США межпартийный консенсус по Украине вряд ли вернется. На это в интервью «Ленте.ру» указал американист и политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«По Украине, скорее всего, уже не будет консенсуса, существовавшего в 2022 году», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в настоящее время республиканцы в принципе не хотят выделять деньги на поддержку Украины. Однако и часть демократов — к примеру, сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман — тоже не понимают, зачем США нужно глубже втягиваться в этот конфликт.

Ранее Павел Дубравский рассказал о первых шагах демократов в случае полной победы на промежуточных выборах в Конгресс США. По его словам, они могут запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

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