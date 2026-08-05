Спрогнозированы первые шаги демократов в случае победы на выборах в Конгресс

Американист Дубравский: В случае победы демократы могут запустить импичмент против Трампа

В случае полной победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы могут запустить процедуру импичмента против президента Дональда Трампа. На это в интервью «Ленте.ру» указал американист и политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«Если же демократы получат большинство в обеих палатах, первой задачей Трампа станет защита от бесконечных импичментов и исков», — указал он.

По словам эксперта, демократы уже обещали запустить импичмент по ряду оснований. Среди них — рейды иммиграционной службы ICE (англ. U.S. Immigration and Customs Enforcement), внешнеполитические операции на Кубе, в Венесуэле и Панаме, а также обвинения в узурпации власти. Кроме того, могут начаться и коррупционные расследования — к примеру, в связи с ростом криптовалютных активов президента и его сына.

Ранее Павел Дубравский рассказал об уровне поляризации в американском обществе. По его словам, накал страстей в нем стал необычайно высок.