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10:35, 5 августа 2026 (обновлено: 10:41, 5 августа 2026)Наука и техника

Samsung отказалась считать браком изъян своих смартфонов

Samsung: Проблема покрасневших дисплеев смартфонов решится калибровкой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В корпорации Samsung отреагировали на проблему покрасневших дисплеев смартфонов, которую невозможно решить обновлением операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание Android Authority.

В июне пользователи Galaxy S26 Ultra — самых дорогих из актуальных смартфонов Samsung — начали жаловаться на красные пятна, появившиеся на экране. В начале августа производитель наконец отреагировал на изъян. В компании заявили, что проблема не является браком, то есть телефон невозможно заменить по гарантии, но предложили каждому владельцу такого устройства калибровку.

«Приносим искренние извинения за неудобства, вызванные проблемой, из-за которой центр экрана на некоторых моделях Galaxy S26 Ultra выглядит покрасневшим», — заметили в корпорации. В фирме заметили, что проблему нельзя решить обновлением, но если прийти в любой сервисный центр компании, то его сотрудники откалибруют экран бесплатно. Также в Samsung сообщили о разработке программы, которая позволит устранить неполадку в домашних условиях.

«Тем не менее владельцы Galaxy S26 Ultra могут вздохнуть с облегчением, зная, что эта проблема не требует масштабного отзыва, который мог бы заставить их ждать несколько недель», — подытожили журналисты.

Ранее журналисты издания SlashGear перечислили смартфоны на Android, которые обладают лучшей поддержкой. В список попали Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 и другие девайсы.

https://lenta.ru/news/2026/07/14/samsung-red/

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