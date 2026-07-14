В самом дорогом смартфоне Samsung нашли изъян

Newsway: Экраны смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra начали краснеть

Экраны флагманских смартфонов Samsung покраснели по неизвестной причине. Об этом сообщает корейское издание Newsway.

На изъян обратили внимание пользователи Galaxy S26 Ultra из Южной Кореи — самого дорогого смартфона актуальной серии. Некоторые владельцы аппарата заметили, что в верхней части дисплея устройства появилось красное пятно. В Samsung отреагировали на проблему, но не смогли объяснить причину.

Журналисты портала, сославшись на пользователей и специалистов, рассказали, что проблема может быть связана с функцией Privacy Display, которая выборочно затемняет экран телефона. Также найденный изъян может указывать на выгорание пикселей — это достаточно распространенная поломка панелей OLED и AMOLED. Судя по отзывам, красные пятна не исчезают с дисплея после перезагрузки и выключения устройства.

В Samsung заявили, что в курсе проблемы и сейчас пытаются разобраться в произошедшем. «В настоящее время мы проводим внутреннее расследование, чтобы определить причину», — ответили на жалобы в компании. Журналисты Newsway предположили, что если проблема экрана будет связана с браком, то корпорация заменит смартфоны пострадавших пользователей или вернет деньги.

В начале июля журналисты портала SamMobile заметили, что смартфоны Samsung подорожали в Индии в седьмой раз с начала 2026 года. Каждый раз стоимость телефонов увеличивалась на 1000 рупий, или около 800 рублей.